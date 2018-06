Bielefeld (AFP) Leichenspürhunde haben nahe dem berüchtigten Haus in Höxter, in dem Frauen misshandelt und Tode gequält wurden, keine neuen Entdeckungen gemacht. Dies sagte eine Sprecherin der Polizei in Bielefeld am Montag. Die Ermittler hatten zwei Spezialhunde zuvor mehrere Stunden lang ein zweieinhalb Kilometer langes Straßenstück auf Spuren absuchen lassen.

