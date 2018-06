Istanbul (AFP) Zum Auftakt des ersten UN-Gipfels für Humanitäre Hilfe hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag in Istanbul einen "neuen globalen Konsens" und eine bessere Zusammenarbeit gefordert. Eindringlich appellierte sie an die Geberstaaten, ihre Versprechen auch einzuhalten. Zu oft komme nach den Versprechen kein Geld für die konkreten Projekte, das müsse aufhören, sagte Merkel bei der Eröffnung des zweitägigen Gipfels.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.