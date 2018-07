Gelsenkirchen (AFP) Gut fünf Wochen nach dem Sprengstoffanschlag auf einen Tempel der Religionsgemeinschaft der Sikh in Essen hat die nordrhein-westfälische Polizei einen früheren Fehler im Umgang mit einem der Tatverdächtigen eingeräumt. Über Yussuf T. habe es bereits vor einigen Monaten "einen Kontakt und Austausch mit der Schulleitung der Realschule in Gelsenkirchen-Hassel" gegeben, erklärte die dortige Polizei am Montag. Es sei im Rückblick aber nicht adäquat reagiert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.