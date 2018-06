Berlin (AFP) Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Sie stieg laut der am Montag in Berlin vorgestellten Polizeilichen Kriminalstatistik im Vergleich zum Vorjahr um 19,2 Prozent auf 38.981. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sprach von einer "bedrohlichen gesellschaftlichen Entwicklung".

