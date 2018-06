Berlin (AFP) Regionale Herkunftsnachweise sind bei vielen Lebensmitteln wenig aussagekräftig und führen Käufer schlimmstenfalls sogar in die Irre. So lautet das Ergebnis eines bundesweiten Marktchecks mit mehr als 120 Artikeln aus Supermärkten, Discountern und Bioläden, das die Verbraucherzentralen am Montag veröffentlichten. Problematisch sei, dass Begriffe wie "regional" oder "aus der Region" rechtlich nicht klar definiert und geschützt seien.

