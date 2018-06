Berlin (AFP) Das Deutsche Rote Kreuz hat bessere Schutzmaßnahmen gegen Gewalt in Flüchtlingsunterkünften gefordert. "Die Berichte über Vorfälle sexualisierter Gewalt in Flüchtlingsunterkünften sind leider keine Einzelfälle", erklärte DRK-Vizepräsidentin Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg am Montag in Berlin. Vor allem in großen Einrichtungen fehlten insbesondere für Frauen und Kinder häufig Rückzugsräume und Schutzmöglichkeiten.

