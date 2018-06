Berlin (AFP) Die große Mehrheit der Deutschen reagiert einer Umfrage zufolge weiterhin entspannt auf die Herausforderungen der Flüchtlingskrise. In einer am Montag veröffentlichten Erhebung von Infratest dimap für die ARD äußerten 61 Prozent geringe oder gar keine Sorgen, dass durch die Flüchtlinge das Zusammenleben in Deutschland bedroht sein könnte. Nur 25 Prozent machen sich deshalb große Sorgen, 13 Prozent verspüren sehr große Sorgen.

