Wien (AFP) Nach seinem Sieg bei der Wahl zum Bundespräsidenten Österreichs hat der Grünen-Politiker Alexander Van der Bellen versöhnliche Töne angeschlagen. In seiner ersten Stellungnahme nach Bekanntwerden der Ergebnisse am Montag kündigte der 72-jährige designierte Staatschef nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA an, das Gemeinsame vor das Trennende stellen zu wollen. Der knappe Wahlausgang sei ein Zeichen für die gespaltene Gesellschaft in Österreich. "Gemeinsam ergeben wir dieses schöne Österreich", sagte Van der Bellen.

