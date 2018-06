Köln (AFP) Wegen der zahlreichen Zuwanderer der jüngeren Zeit ist in Deutschland auf Sicht von 20 Jahren nach Einschätzung von Wirtschaftsforschern doch nicht mit einem Bevölkerungsrückgang zu rechnen. Im Jahr 2035 würden 83,1 Millionen Menschen in der Bundesrepublik leben und damit rund 1,2 Millionen mehr als derzeit, teilte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Montag in Köln mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.