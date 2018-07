Mainz (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Basketball-Superstar Dirk Nowitzki treten mit ihren Promi-Teams zu Ehren von Michael Schumacher bei einem Benefiz-Fußballspiel an. Das Event findet am 27. Juli im Stadion des Bundesligisten FSV Mainz 05 statt.

Sabine Kehm, Managerin des Ende 2013 auf Skiern schwer verunglückten Formel-1-Rekordweltmeisters Schumacher, freut sich über die Aktion. "Lange Jahre war Michael Initiator und Integrationsfigur solcher Benefiz-Fußballspiele. Wir sind glücklich, dass wir den Fans gemeinsam mit Dirk ein echtes Highlight bieten können, denn wir wollen uns damit bei ihnen auch für ihre Unterstützung bedanken", sagte Kehm der Bild-Zeitung.

"Ganz in der Tradition von Michael Schumachers großartigen Charity-Kicks wollen wir mit vereinten Kräften gute und wichtige Projekte unterstützen", sagte Nowitzki. Der Erlös geht an die Initiative "BasKIDball"und den "Bundesverband Schädel-Hirn-Patienten in Not". Schumacher hatte bei seinem Unfall ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten.