Bobigny (AFP) Drei Wochen vor Beginn der Fußball-EM in Frankreich haben Zwischenfälle bei einem Spiel im Pariser Stade de France neue Sicherheitsbedenken geweckt. Der zuständige Präfekt Philippe Galli musste am Montag einräumen, dass die Sicherheitsvorkehrungen beim französischen Pokalfinale am Samstagabend "an manchen Stellen nachgegeben" hätten. Trotz verschärfter Eingangskontrollen hatten Fans unter anderem Rauchbomben ins Stadion schmuggeln können.

