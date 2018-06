Köln (SID) - In den insgesamt 18 Bundesliga-Relegationsduellen seit 1982 setzte sich in Eintracht Frankfurt zum 13. Mal der Erstliga-Klub durch. Das das 1:1 und 1:0 gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Nürnberg konnten sich die Hessen nach 1984 (gegen den MSV Duisburg) und 1989 (gegen den 1. FC Saarbrücken) zum dritten Mal als Erstligist in den Ausscheidungsrunden erfolgreich behaupten und sind damit nun Rekordsieger in der Bundesliga-Relegation.

Das von Niko Kovac trainierte Team konnte zudem den insgesamt fünften Abstieg in die 2. Bundesliga nach 1996, 2001, 2004 und 2011 abwenden. Als bislang letzter Zweitligist schaffte Fortuna Düsseldorf 2012 über die Relegation (gegen Hertha BSC) den Sprung ins Oberhaus.