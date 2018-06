Bremen (SID) - Ex-Nationalspieler Frank Baumann soll die sportlichen Geschicke bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen in den kommenden drei Jahren führen. Wie die Norddeutschen mitteilten, unterzeichnete der Nachfolger des am vergangenen Donnerstag entlassenen Sport-Geschäftsführers Thomas Eichin am Montag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Grundsätzliche Einigkeit hatte bereits seit Tagen bestanden. Der 40 Jahre alte Werder-Ehrenspielführer soll am Freitag der Öffentlichkeit präsentiert werden.

"Wir haben in den vergangenen Tagen sehr gute Gespräche geführt. Frank hat inhaltlich klare Vorstellungen und wir sehen mit ihm sehr gute Voraussetzungen, die nächsten Schritte in unserer Entwicklung zu machen und unser Werder-Profil noch deutlicher herauszuarbeiten", sagte Aufsichtsratschef Marco Bode nach der Einigung.

Für Baumann besitze es "höchste Priorität", dass alle Rahmenbedingungen geschaffen würden, um der Mannschaft zum Start der Vorbereitung Anfang Juli ein perfektes Arbeitsumfeld bieten zu können.