Manchester (dpa) - Manchester United trennt sich wie erwartet von Trainer Louis van Gaal. Das teilte der Premier-League-Club am Abend mit. Vermutlich wird José Mourinho der Nachfolger des früheren FC Bayern-Coachs. Manchester United kündigte eine baldige Bekanntgabe des neuen Trainers an. Van Gaal hatte erst am vergangenen Wochenende den FA Cup mit den Red Devils gewonnen. Als Fünfter der Premier League verpasste ManUnited jedoch die Qualifikation für die Champions League.

