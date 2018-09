Teheran (AFP) Indien leiht dem Iran umgerechnet 445 Millionen Euro für den Ausbau seines Hafens Schabahar und der gleichnamigen Freihandelszone im äußersten Südosten des Landes. Bei der feierlichen Unterzeichnung eines Abkommens am Montag in Teheran mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani versicherte Indiens Präsident Narendra Modi, "wir wollen uns mit der Welt verbinden". Am Abkommen zur Entwicklung von Schabahar ist auch das Nachbarland Afghanistan beteiligt; Präsident Aschraf Ghani war ebenfalls nach Teheran gereist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.