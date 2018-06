Köln (SID) - Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat sich mit den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ARD und ZDF auf einen neuen TV-Vertrag bis 2020 geeinigt. Im Mittelpunkt der Übertragungen stehen wie bisher die deutschen Freiluft-Meisterschaften (18./19. Juni), die in diesem Jahr mit rund sieben Stunden Gesamt-Übertragungszeit zu sehen sein werden.

"Auch in Zukunft werden wir den Leichtathletik-Sport in der ARD begleiten und unseren Zuschauern eine der erfolgreichsten TV-Sportarten exklusiv, kompetent sowie umfassend in unseren Programmen präsentieren können", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz freut sich ebenfalls über die Verlängerung der Zusammenarbeit: "Die Leichtathletik ist als olympische Kernsportart eine ganz wichtige Programmfarbe im Sportangebot des ZDF."