Istanbul (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einem persönlichen Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan den Umgang mit Freiheitsrechten in seinem Land kritisiert. Merkel sagte nach einem Treffen mit Erdogan in Istanbul, sie habe sehr deutlich gemacht, dass die Aufhebung der Immunität eines Viertels der Abgeordneten im Parlament für sie ein Grund tiefer Besorgnis sei. Die Fragen seien nicht grundsätzlich geklärt. Die Kanzlerin pochte auf Werte wie unabhängige Justiz und Medien sowie starke Parlamente.

