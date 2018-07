Minden (dpa) - Ein Tornado hat in Minden in Nordrhein-Westfalen erheblichen Schaden angerichtet. Auch Porta Westfalica, Bad Oeynhausen und Petershagen waren von einem heftigen Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel betroffen. Die Retter rückten zu mehr als 60 Einsätzen aus. Der Tornado deckte Dächer ab und knickte Bäume um. Fünf Häuser wurden wegen Einsturzgefahr geräumt, 33 Bewohner in Sicherheit gebracht. Auf den Straßen standen demolierte Autos. In Porta Westfalica stürzte ein Rollerfahrer über einen herausgespülten Gullydeckel. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.