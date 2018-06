Las Vegas (AFP) Bei den Billboard Music Awards ist die Preisverleihung traditionell Nebensache, so auch in diesem Jahr. Über allen Siegern schwebte diesmal der im April verstorbene Popstar Prince: Stars wie Wiz Khalifa, Seal und The Weeknd ließen es sich bei der Gala in Las Vegas nicht nehmen, Prince zu würdigen - selbst Madonna sang sein berühmtestes Lied. Damit tat sie sich allerdings keinen Gefallen.

