Baltimore (AFP) Mehr als ein Jahr nach dem Tod des Schwarzen Freddie Gray im Polizeigewahrsam in Baltimore ist ein Polizist in dem Fall freigesprochen worden. Ein Richter in der US-Ostküstenstadt befand den Beamten am Montag in allen Anklagepunkten für nicht schuldig. Dem Polizisten Edward Nero war unter anderem wegen fahrlässiger Tötung der Prozess gemacht worden.

