Bielefeld (AFP) In einem Altpapiercontainer hat ein Flaschensammler in Bielefeld eine Leiche entdeckt. Der Mann machte den grausigen Fund am Montagabend auf dem Gelände eines Supermarkts, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Die Identität des toten Manns war unklar. Die Ermittler schlossen "aufgrund der Auffindesituation" ein Fremdverschulden nicht aus.

