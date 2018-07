Düsseldorf (AFP) Im Kampf gegen Cyberangriffe will Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) einem Zeitungsbericht zufolge auch auf den Einsatz schneller Eingreiftruppen setzen. Mobile Einsatzteams des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sollten angegriffenen Behörden und Unternehmen künftig in brisanten Fällen zur Hilfe eilen, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf einen Entwurf des Innenministeriums für die neue Cyber-Sicherheitsstrategie der Regierung.

