Istanbul (AFP) Konfrontiert mit 60 Millionen Vertriebenen und 125 Millionen Bedürftigen will die Staatengemeinschaft ein neues humanitäres Hilfssystem aufbauen. "Wir sind hier, um eine andere Zukunft zu gestalten", sagte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon am Montag zu Beginn eines zweitägigen Weltnothilfegipfels in Istanbul. An Aufrufen zu mehr Engagements mangelte es ebenso wenig wie an Warnungen vor leeren Worten. Konkretes Ziel war die Aufstockung des UN-Nothilfefonds auf eine Milliarde Dollar.

