San Francisco (AFP) Ein US-Bundesrichter hat dem Volkswagen-Konzern gute Fortschritte auf dem Weg zu einer Entschädigungsregelung im Abgas-Skandal bescheinigt. Die Verhandlungspartner seien "auf einem guten Weg", bis zu der vom Gericht gesetzten Frist am 21. Juni eine endgültige Vereinbarung einzureichen, sagte Richter Charles Breyer am Dienstag bei einer Zwischenanhörung in San Francisco. Für den 26. Juli setzte das Gericht bereits einen Termin an, um die Vereinbarung formell zu billigen.

