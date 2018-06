Nürnberg (SID) - Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac hat sich trotz der geglückten Rettung für eine Abschaffung der Relegation stark gemacht. "Nervlich geht das schon ins Unermessliche, was alle erleiden müssen. Ich würde mir wünschen, dass das nicht mehr so ist", sagte der 44-Jährige nach dem 1:0 (0:0) beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg, mit dem die Hessen ihren fünften Abstieg vermieden.

Kovac sprach sich in diesem Zusammenhang für eine Vergrößerung der Bundesliga aus. "Warum sollte es in der Bundesliga nicht mal 20 Vereine geben, wie in anderen großen Ligen auch, nur in Deutschland sind es 18. Dann kann man drei absteigen und drei aufsteigen lassen", sagte der frühere kroatische Nationalcoach.

Nürnbergs Trainer René Weiler verwies auf die Bilanz in den Duellen zwischen Erst- und Zweitligist seit Wiedereinführung der Relegation im Jahr 2009 und die offensichtlich unterschiedlichen Voraussetzungen. "Wenn man sich die Statistik anschaut, ist der Zweitligist meistens unterlegen. Das ist ja auch logisch, weil die anderen einfach mehr Möglichkeiten haben. Man muss ganz ehrlich zugeben, dass da Qualitätsunterschiede da sind."

Übersicht über die Duelle zwischen 1. und 2. Bundesliga seit Wiedereinführung der Relegation im Jahr 2009:

2009 Energie Cottbus gegen 1. FC Nürnberg - Hinspiel 0:3, Rückspiel 0:2

2010 1. FC Nürnberg gegen FC Augsburg - Hinspiel 1:0, Rückspiel 2:0

2011 Borussia Mönchengladbach gegen VfL Bochum - Hinspiel 1:0, Rückspiel 1:1

2012 Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf - Hinspiel 1:2, Rückspiel 2:2

2013 1899 Hoffenheim gegen 1. FC Kaiserslautern - Hinspiel 3:1, Rückspiel 2:1

2014 Hamburger SV gegen SpVgg Greuther Fürth - Hinspiel 0:0, Rückspiel 1:1

2015 Hamburger SV gegen Karlsruher SC - Hinspiel 1:1, Rückspiel 2:1 nach Verlängerung

2016 Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Nürnberg - Hinspiel 1:1, Rückspiel 1:0