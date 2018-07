Berlin (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw lässt seine Zukunft nach Ablauf seines Vertrages im Jahr 2018 offen. "Ich bin jetzt zehn Jahre dabei. Daher würde ich sagen, dass ich meine längste Zeit als Bundestrainer schon hinter mir habe", sagte Löw in einem Kinder-Interview der "Bild"-Zeitung. Sollte er bei der Nationalmannschaft mal aufhören, wäre eher das Ausland ein Ziel für den 56-jährigen Schwarzwälder. "Vielleicht in Spanien oder in England. Den Trainerjob bei den Bayern könne er sich dagegen derzeit nur schwer vorstellen.

