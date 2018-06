Hamburg (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat unmittelbar vor der Ankunft im EM-Trainingslager in Ascona große Zuversicht verbreitet. "Ich glaube, dass Spieler wie Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels, die jetzt mit Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira die Elf mitführen, die Mannschaft auf Kurs bringen", sagte er in einem Interview mit dem Magazin stern: "Diese Elf will Europameister werden."

Auch er selbst verspüre trotz des erreichten größtmöglichen Ziels Weltmeister große Motivation für die bevorstehende EURO (10. Juni bis 10. Juli). "Sich neu zu beweisen, den Erfolg zu bestätigen, wieder dieses Gefühl des Sieges in sich zu tragen, das treibt mich an", erklärte Löw: "Ich bin schon lange Nationaltrainer, und trotz aller Test- und Qualifikationsspiele, die wir durchlaufen, sind es letztlich die Turniere, die für mich den speziellen Reiz ausmachen."

Den nun aufkommenden Druck sieht der 56-Jährige nicht als belastend, sondern leistungstreibend. "Ich will diesen Druck erzeugen", betonte er: "Ich brauche ihn selbst, um wieder zur absoluten Leistung zu finden. In Maßen genieße ich diesen Druck sogar".

Schwer zu verarbeiten sei allerdings das EM-Aus vor vier Jahren gegen Italien. "Das musste ich lange verarbeiten. Ich wollte definitiv eine Zeit lang von Fußball nichts hören und sehen. Ich habe mich hinterfragt, habe gezweifelt", sagte er. Im Nachhinein hätte er nach eigener Aussage "taktisch einiges anders machen können". Auch personell habe er sich gefragt, ob er richtig lag.