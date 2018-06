Nizza (SID) - Der langjährige Mönchengladbacher Bundesliga-Trainer Lucien Favre ist neuer Coach des französischen Erstligisten OGC Nizza. Die Verpflichtung des 58-Jährigen als Nachfolger des Franzosen Claude Puel vermeldete der Verein von der Cote d'Azur auf seiner Homepage am Dienstag. Favre erhält in Nizza einen Dreijahresvertrag und wird am Mittwoch offiziell vorgestellt.

Der Schweizer war im September zu Saisonbeginn der Fußball-Bundesliga nach fünf Niederlagen in Serie und dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz bei Borussia Mönchengladbach trotz eines Vertrags bis Juni 2017 zurückgetreten. André Schubert ersetzte ihn. Seitdem wurde Favre unter anderem in England als Teammanager des FC Everton gehandelt, auch bei Schalke 04 wurde er ins Gespräch gebracht.

OGC Nizza hat die Saison der Ligue 1 auf dem vierten Tabellenplatz beendet und sich damit für die Europa League qualifiziert.