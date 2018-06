Mailand (SID) - Dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid winkt am Samstag im Champions-League-Finale (20.45 Uhr/Sky und ZDF) in Mailand gegen den Lokalrivalen Atletico der 13. Triumph in einem Europapokal-Wettbewerb. Bislang stehen für die Königlichen zehn Erfolge im Europapokal der Landesmeister bzw. der Champions League sowie zwei Erfolge im UEFA-Cup zu Buche.

Die Galaktischen sind nach wie das erfolgreichste Team in den europäischen Klub-Wettbewerben. Atletico war bislang dreimal in den Europacup-Wettbewerben erfolgreich. Hinter Real folgt der Dauerrivale FC Barcelona (11/4/4/3). Erfolgreichster deutscher Klub ist Rekordmeister Bayern München, der fünfmal den Europapokal der Landesmeister bzw. Champions League, einmal den Europapokal der Pokalsieger und einmal den UEFA-Cup erringen konnte.

Der FC Sevilla hatte sich in der vergangenen Woche durch den 3:1-Sieg über den FC Liverpool im Europa-League-Finale zum dritten Mal in Folge die Trophäe gesichert und den insgesamt fünften internationalen Titel gewonnen. Sevilla verbesserte sich durch den erneuten Titelgewinn im Ranking der Europapokal-Gewinner auf Rang neun. - Die Übersicht der Vereine mit den meisten Europacupsiegen:

EC-Meister/CL EC-Pokalsieger UC/Europa League/Gesamt

1. Real Madrid 10 - 2 12

2. FC Barcelona 4 4 3 11

3. AC Mailand 7 2 - 9

4. FC Liverpool 5 - 3 8

5. Bayern München 5 1 1 7

6. Ajax Amsterdam 4 1 1 6

6. Inter Mailand 3 - 3 6

6. Juventus Turin 2 1 3 6

9. FC Sevilla - - 5 5

10. Manchester United 3 1 - 4

10. FC Porto 2 - 2 4

10. FC Chelsea 1 2 1 4

10. FC Valencia - 1 3 4

14. Feyen.Rotterdam 1 - 2 3

14. RSC Anderlecht - 2 1 3

14. AC Parma - 1 2 3

14. Tottenh. Hotspur - 1 2 3

14. Atletico Madrid - 1 2 3

12 Vereine mit zwei Titeln: u.a. Borussia Dortmund (1/1/-/2)