Duisburg (dpa) - Die Würzburger Kickers kehren nach 38 Jahren in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Der Tabellendritte der 3. Liga setzte sich im Relegations-Rückspiel beim MSV Duisburg mit 2:1 durch. Das Siegtor von Rico Benatelli fiel erst kurz vor Schluss in der 92. Minute. Das erste Tor für die Würzburger hatte Elia Soriano geschossen. Ein Eigentor von Clemens Schoppenhauer hatte dem MSV zunächst in Führung gebracht. Damit fällt Duisburg zum dritten Mal nach 1986 und 2013 in die Drittklassigkeit zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.