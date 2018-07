Brüssel (AFP) Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem hat eine Fortsetzung des Hilfsprogramms für Griechenland ohne den Internationalen Währungsfonds (IWF) ausgeschlossen. "Es ist keine Option, ohne den IWF weiterzumachen", sagte Dijsselbloem am Dienstag beim Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Der IWF macht seine Beteiligung am Hilfsprogramm für Griechenland von deutlichen Schuldenerleichterungen abhängig. Deutschland hält diese eigentlich nicht für notwendig, will den IWF aber unbedingt an Bord holen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.