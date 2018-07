Meseberg (dpa) - Ohne Internet ist das Leben für die meisten Menschen und auch Unternehmen in Deutschland längst nicht mehr vorstellbar. Die Bundesregierung will die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft nun schneller voranbringen. Am ersten Tag ihrer Klausur sprachen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Minister unter anderem über schnelles Internet auf dem Land und Datensicherheit. Es ging auch um Förderprogramme. Morgen soll bei der Kabinettsklausur das lange diskutierte Integrationsgesetz auf den Weg bringen.

