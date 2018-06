Rangun (AFP) Wegen eines Gedichts über ein angebliches Präsidenten-Tattoo auf seinem Penis ist ein 24-Jähriger in Myanmar zu einer Haftstrafe verurteilt worden - wurde aber umgehend freigelassen. Zwar sei er am Dienstag zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden, vor dem Prozess habe er aber bereits sechs Monate und 19 Tage in Haft verbracht, schrieb der Verurteilte Maung Saungkha im Online-Netzwerk Facebook.

