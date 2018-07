Weinzierl kündigt Abschied aus Augsburg an - "Alles erreicht"

Augsburg (dpa) - Trainer Markus Weinzierl hat seinen Abschied vom FC Augsburg angekündigt. "Wir haben alles erreicht, was wir zusammen erreichen konnten. Jetzt muss einer mit neuen Ideen und neuen Visionen übernehmen", sagte der 41-Jährige der Wochenzeitung "Die Zeit" (Erscheinungstag wegen Feiertags Fronleichnam: Mittwoch). Der "Bild"-Zeitung zufolge steht der Wechsel zum FC Schalke 04 unmittelbar bevor. "Nun ist es an der Zeit für den nächsten Schritt", sagte Weinzierl der "Zeit". In Augsburg hat er noch einen Vertrag bis 2019, hofft aber auf eine Einigung zwischen den beiden Vereinen. "Es ist die richtige Entscheidung für beide Seiten", sagte Weinzierl.

Aus für Kerber in der ersten Runde der French Open

Paris (dpa) - Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber ist bereits in der ersten Runde der French Open ausgeschieden. Die Tennis-Weltranglisten-Dritte verlor am Dienstag in Paris 2:6, 6:3, 3:6 gegen die Niederländerin Kiki Bertens. Kerber konnte dabei kaum einmal an ihre Leistung vom ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne anknüpfen. Bertens dagegen zeigte wie schon bei ihrem Turniersieg in Nürnberg in der vergangenen Woche eine gute Leistung. Die Weltranglisten-58. konnte Kerbers Tempo jederzeit mitgehen, dominierte viele Ballwechsel und spielte variabler. Nach 1:41 Stunden beendete Bertens die Partie mit dem dritten Matchball.

Ronaldo sorgt vor CL-Finale für großen Schreck bei Real Madrid

Madrid (dpa) - Großer Schreck für Real Madrid: Nur vier Tage vor dem Champions-League-Finale am Samstag gegen Stadtrivale Atlético musste Sturmstar Cristiano Ronaldo nach einem Zusammenstoß mit Ersatztorwart Kiko Casilla das Training vorzeitig abbrechen. Der dreimalige Weltfußballer aus Portugal wurde am Dienstag noch auf dem Platz des Trainingsgeländes des spanischen Rekordmeisters in Madrid am rechten Oberschenkel behandelt. Er ging dann sichtlich verärgert, aber ohne fremde Hilfe in die Kabinen. Das Sportblatt "AS" versicherte unter Berufung auf Clubkreise, der Einsatz des 31-Jährigen im Mailänder San-Siro-Stadion sei nicht in Gefahr.

Löw: "Habe meine längste Zeit als Bundestrainer hinter mir"

Berlin (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw lässt seine Zukunft nach Ablauf seines Vertrages im Jahr 2018 offen. "Ich bin jetzt zehn Jahre dabei. Daher würde ich sagen, dass ich meine längste Zeit als Bundestrainer schon hinter mir habe. Irgendwann, so denke ich, brauchen vielleicht die Mannschaft, der Verband oder ich selber ein neues Ziel", sagte Löw in einem Kinder-Interview der "Bild"-Zeitung. "Das muss man nach einem Turnier beurteilen, unabhängig vom Ergebnis.

14 russische Sportler nach Peking-Nachtests unter Dopingverdacht

Moskau (dpa) - 14 russische Sportler stehen bei den Nachkontrollen der Olympischen Spiele 2008 in Peking unter Dopingverdacht. Das berichtet die Nachrichtenagentur TASS mit Verweis auf das Nationale Olympische Komitee von Russland (ROC). Zu den verdächtigen Sportlern gehört auch die Hochsprung-Olympiasiegerin Anna Tschitscherowa, die 2008 Bronze gewann, wie ihr Trainer am Dienstag einräumte. Vor gut einer Woche hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) mitgeteilt, dass bei Nachkontrollen mit verfeinerten Testverfahren zu den Spielen in China 31 Proben auffällig geworden waren. Namen wurden zunächst nicht genannt.

30 Prozent mehr Olympia-Übertragungen bei ARD und ZDF

Hamburg (dpa) - ARD und ZDF werden von den Olympischen Spielen in diesem Jahr so viel berichten wie nie zuvor. Rund 340 Stunden live senden die beiden TV-Sender aus Rio de Janeiro. Das kündigten sie am Dienstag in Hamburg an. Vor vier Jahren umfasste die klassische Fernsehberichterstattung aus London 260 Stunden. Die Sender berichten im täglichen Wechsel an den 19 Übertragungs-Tagen. Mit sechs parallelen Livestreams auf den Online-Seiten bieten das Erste und das Zweite zudem ein umfangreiches Programm im Internet. Dieses Angebot summiert sich auf mehr als 1000 Stunden für den Online-Empfang.

Apetz holt erste deutsche WM-Medaille im Frauen-Boxen

Astana (dpa) - Die deutschen Frauen haben erstmals in der Geschichte des Boxens eine WM-Medaille gewonnen. Nadine Apetz besiegte am Dienstag bei den Welttitelkämpfen im kasachischen Astana die Amerikanerin Naomi Graham einstimmig nach Punkten und hat damit mindestens Bronze im Weltergewicht (bis 69 kg) sicher. Im Halbfinale am Donnerstag muss sich die 30 Jahre alte Kölnerin mit der Einheimischen Walentina Chalsowa auseinandersetzen.

NBA-Playoffs: Toronto gleicht Serie gegen Cleveland aus

Toronto (dpa) - Die Toronto Raptors haben in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA die Halbfinalserie gegen die Cleveland Cavaliers ausgeglichen. Im vierten Spiel der K.o.-Runde gewannen die Raptors am Montag (Ortszeit) mit 105:99. In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 2:2. Toronto hat damit die starke Leistung vom Sieg im dritten Aufeinandertreffen der Serie bestätigt. Vor allem Kyle Lowry spielte überragend. Der Guard war mit 35 Punkten bester Werfer des Spiels.

16 neue Mitglieder in der "Hall of Fame des deutschen Sports"

Frankfurt/Main (dpa) - 16 Stars aus den 1970er und 1980er Jahren werden in diesem Jahr in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen. Zu den neuen Mitgliedern gehören unter anderen Turn-Ass Eberhard Gienger, der fünffache Ruder-Weltmeister Peter-Michael Kolbe, Golf-Legende Bernhard Langer, der dreimalige Bob-Olympiasieger Meinhard Nehmer und Fußball-Europameister Günter Netzer.