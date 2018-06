Köln (SID) - Im Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga empfängt der MSV Duisburg die Würzburger Kickers. Nach dem überraschenden 2:0-Erfolg der Franken im Hinspiel steht Duisburg mit dem Rücken zur Wand. Um die direkte Rückkehr in die Drittklassigkeit zu verhindern, braucht der MSV einen Sieg mit drei Toren Unterschied. Bei einem 2:0-Sieg der Gastgeber gäbe es Verlängerung. Die Partie beginnt um 19.10 Uhr.

Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber trifft in der ersten Runde der French Open auf die Niederländerin Kiki Bertens, die am vergangenen Wochenende das WTA-Turnier in Nürnberg gewann. Kerber hat ihre Schulterprobleme auskuriert und möchte ihre jüngsten Auftaktniederlagen in Rom und Madrid vergessen machen. Neben Kerber sind am dritten Tag noch elf weitere deutsche Profis am Start.

Nach dem dritten und letzten Ruhetag am Montag birgt die nächste Bergetappe beim 99. Giro d´Italia Gelegenheiten für neue Angriffe auf den Gesamtführenden Steven Kruijswijk. Gleich drei Anstiege der höchsten Kategorie stehen auf dem 132 Kilometer Teilstück von Bressanone nach Andalo auf dem Programm. Gesamtzweiter Esteban Chaves und der Drite Vincenzo Nibali, der mit einem Defekt im Zeitfahren am Sonntag massiv an Zeit verlor, müssen attackieren, um ihre Chancen auf das Rosa Trikot zu wahren. Die Etappe startet um 13.40 Uhr.