Denver (SID) - Bundestrainer Chris Fleming steht in der Basketball-Profiliga NBA vor einem Wechsel von den Denver Nuggets zu den Brooklyn Nets. Dies berichten US-Medien. Der 46-jährige Amerikaner soll beim Team aus New York Assistent von Chefcoach Kenny Atkinson werden.

Fleming, der aus dem naheliegenden US-Bundesstaat New Jersey stammt, hatte im vergangenen Jahr seinen Job als Co-Trainer in Denver angetreten und arbeitet seitdem in Doppelfunktion. Im Sommer soll er die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Qualifikation zur EM 2017 führen.