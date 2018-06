Brüssel (AFP) Die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) am Hilfsprogramm für Griechenland ist nach Einschätzung von Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem noch nicht sicher. "Es gibt keine Garantie", sagte Dijsselbloem am Mittwochmorgen in Brüssel. Die IWF-Vertreter hätten beim Treffen der Eurogruppe in der Nacht aber zugesichert, sie würden die Teilnahme ihrem Leitungsgremium empfehlen, das bis Jahresende entscheiden soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.