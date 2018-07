Paris (AFP) Er galt als tollpatschiger Grobian, dem der Mut fehlte, sich in dunkle Höhlen vorzuwagen. Womöglich zu Unrecht. Schon vor 176.500 Jahren legte der Neandertaler im Feuerschein weit im Innern einer Tropfsteinhöhle komplizierte Mäuerchen an, vielleicht für Rituale. Zu dem Schluss kommt eine am Mittwoch in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichte Studie über Forschungen aus der Grotte de Bruniquel im Südwesten Frankreichs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.