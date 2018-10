Pau (AFP) Fünf Tage lang hat ein in den französischen Pyrenäen vermisster Wanderer in einer knapp 15 Meter tiefen Felsspalte ausgeharrt. Rettungskräfte fanden den nur leicht verletzten Mann am Mittwochvormittag, wie die Bergwacht mitteilte. "Es ist ein wahres Wunder. Er ist wohl schon am Freitag (in die Spalte) gestürzt."

