Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach startet am 29. Juni offiziell in die Vorbereitung auf die 54. Saison der Fußball-Bundesliga. Wie der Tabellenvierte der abgelaufenen Spielzeit mitteilte, ist der Trainingsauftakt direkt im Anschluss an die sportmedizinischen Tests.

Am 16. Juli fährt die Mannschaft von Trainer André Schubert ins einwöchige Trainingslager nach Rottach-Egern am Tegernsee, wo ein Test gegen Zweitligist 1860 München auf dem Programm steht.

Zuvor testet Mönchengladbach bereits gegen Landesligist VfL Rhede (2. Juli) und den Regionalligisten SV Waldhof Mannheim (9. Juli). Vom 13. bis 15. Juli nimmt die Borussia an einem Turnier in der Schweiz teil, wo zwei Spiele gegen die Young Boys Bern (13. Juli) und den FC Zürich (15. Juli) angesetzt sind.

Zum Ende des ersten Teils der Vorbereitung ist der fünfmalige deutsche Meister bei einem Turnier in Osnabrück am Start und trifft dort auf Zweitligist FC St. Pauli und den Drittligisten VfL Osnabrück.