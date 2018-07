Madrid (SID) - Für das Champions-League-Endspiel zwischen Real Madrid und Atlético Madrid am Samstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) wird eine Luftbrücke zwischen der spanischen Hauptstadt und dem Finalspielort Mailand eingerichtet. Wie der Flughafenbetreiber AENA am Mittwoch bestätigte, werden zwischen Donnerstag und Montag mehr als 200 zusätzliche Flüge von Madrid in die Lombardei und zurück eingesetzt.

Die insgesamt zusätzlichen 218 Flüge sollen 46.300 weitere Fans transportieren. In der Regel werden die beiden Flughäfen in Mailand in diesem Zeitraum von 105 Maschinen aus oder nach Madrid bedient.