Jakarta (AFP) Auf Indonesiens Tabakplantagen arbeiten nach Einschätzung von Human Rights Watch (HRW) tausende Kinder unter gesundheitsschädigenden Bedingungen. Die Menschenrechtsorganisation veröffentlichte am Mittwoch einen umfangreichen Bericht zur Arbeit auf den Plantagen und spricht darin von Dutzenden Fällen, in denen die Kinder dadurch erkrankt seien. Einige von ihnen waren demnach erst acht Jahre alt, obwohl das indonesische Gesetz Arbeit in gefährlichen Industrien erst ab 18 Jahren erlaubt.

