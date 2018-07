Tokio (AFP) Bei dem historischen Besuch von US-Präsident Barack Obama in Hiroshima werden auch japanische Überlebende des US-Atombombenabwurfs im Zweiten Weltkrieg teilnehmen. Das berichtete die japanische Zeitung "Yomiuri Shimbun" am Mittwoch. Ebenfalls anreisen werden demnach frühere US-Soldaten, die in japanischer Kriegsgefangenschaft waren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.