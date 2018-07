Rom (dpa) - Papst Franziskus hat kurz vor Beginn des Katholikentags in Leipzig zu einem friedlichen Miteinander, Solidarität mit Alten, Kranken und Flüchtlingen und einem größeren Umweltbewusstsein aufgerufen. "Es ist nicht das Machen oder der äußere Erfolg, der zählt, sondern die Fähigkeit, stehen zu bleiben, hinzuschauen, aufmerksam zu sein gegenüber dem Mitmenschen und ihm zu geben, was ihm wirklich fehlt", sagte das Kirchenoberhaupt in einer Videobotschaft an die Teilnehmer. Viele Menschen lebten heute in einer ständigen Hast.

