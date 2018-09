Moskau (SID) - Die russische Hochsprung-Olympiasiegerin Anna Tschitscherowa beteuert nach dem positiven Nachtest einer während der Sommerspiele 2008 abgegebenen Dopingprobe ihre Unschuld. "Für mich ist das ein kompletter Schock. Ich kann mir nicht erklären, wie es zu diesem Ergebnis kommen konnte. Ich hoffe, dass ich meinen Namen als sauber verteidigen kann", sagte die 33-Jährige der Nachrichtenagentur AFP.

Tschitscherowa hatte 2012 in London Olympia-Gold gewonnen. Am Dienstag war bekannt geworden, dass eine Dopingprobe von den Sommerspielen in Peking 2008 positiv gewesen sein soll. Trotz der Vorwürfe hofft Tschitscherowa auf einen Start bei den Sommerspielen in Rio, sollte Russland zugelassen werden.

"Ich habe mich bei den Medikamenten, die ich genommen habe, immer abgesichert", sagte Tschitscherowa, die nun auf das Ergebnis der B-Probe wartet, die am 31. Mai oder 1. Juni untersucht wird. Ihre derzeitige Situation sei "sehr schmerzvoll und unangenehm."