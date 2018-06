Istanbul (dpa) - Das EU-Türkei-Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen ist in Gefahr. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan dringt auf Fortschritte bei der EU-Visumfreiheit für Türken. Sollte es diese nicht geben, werde das Parlament das Abkommen mit der EU nicht in Kraft setzen. Die Rücknahme von Migranten sollte ursprünglich am 1. Juli beginnen. Die EU verlangt von Ankara für Fortschritte bei der Visumfreiheit unter anderem Änderungen an den Anti-Terror-Gesetzen in der Türkei. Diese lehnt Erdogan bislang ab.

