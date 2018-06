Köln (SID) - Am vierten Turniertag der French Open in Paris beginnen ab 11.00 Uhr die Zweitrundenspiele. Nachdem heftige Regenfälle den Spielplan an den ersten Tagen durcheinanderwirbelten, hoffen Spieler und Organisatoren am Mittwoch auf besseres Wetter.

Um 19.00 Uhr werden die Hinspiele der Play-offs um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga angepfiffen. Der VfL Wolfsburg II empfängt dabei Jahn Regensburg, der SV Waldhof Mannheim trifft auf die Sportfreunde Lotte, und der SV Elversberg spielt gegen den FSV Zwickau. Die Rückspiele der Regionalligisten steigen am Sonntag.

Die Brose Baskets Bamberg sind ab 20.30 Uhr bei Bayern München zu Gast und hoffen, im zweiten Spiel der best-of-five-Serie ihren Vorsprung auf 2:0 auszubauen. Das erste Spiel des Play-off-Halbfinals hatte Bamberg mit 88:73 deutlich gewonnen.