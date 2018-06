Palma de Mallorca (dpa) - Vor dem erwarteten Rekord-Touristen-Ansturm in diesem Sommer erhöht Mallorca seine Sicherheitsvorkehrungen. Auf der spanischen Urlaubsinsel wird das Polizeiaufgebot mit 170 Beamten vom Festland verstärkt. Sie sollen die 136 mallorquinischen Kollegen im Zentrum der Hauptstadt Palma, am Paseo Marítimo und an der Playa zwischen Ende Mai und Ende Oktober unterstützen. Seit Montag stehen zudem vor allem am "Ballermann" auffällige gelb-rote Verbotsschilder, die vor dem Saufen und Grölen auf offener Straße warnen.

