Kiew (AFP) Die seit Monaten in Russland inhaftierte ukrainische Kampfpilotin Nadja Sawtschenko ist frei: Sawtschenko werde am Nachmittag in ihre ukrainische Heimat zurückkehren, verlautete am Mittwoch aus dem Umfeld der ukrainischen Präsidentschaft in Kiew. Zugleich wurden laut einer Anwältin zwei mutmaßliche russische Soldaten in der Ukraine freigelassen, was offenbar den Weg für den seit Monaten angestrebten Gefangenenaustausch für Sawtschenko ebnete.

