Berlin (AFP) Angesichts der Blockade von Raffinerien und Treibstofflagern in Frankreich hat das Auswärtige Amt Reisende auf Probleme beim Tanken hingewiesen. Landesweit gebe es Verteilungsengpässe bei Benzin- und Dieselkraftstoff, Wartezeiten sollten eingeplant werden, heißt es in den am Donnerstag aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes. Insbesondere Diesel sei an vielen Tankstellen entweder nicht oder nur in begrenzten Mengen erhältlich.

